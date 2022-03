4000 Franken geklaut – Diebe plündern volle Kasse eines Kulturvereins

In der Nacht auf Sonntag stahlen unbekannte Diebe 4’000 Franken aus der Kasse des Dorfchällers in Stans.

«Am Samstag zwischen 20 und drei Uhr wurde Geld aus unserer Vereinskasse geklaut», schreibt der Verein Kultur im Chäller auf seiner Instagram-Seite. Dies sei traurig, da der Verein viel Energie, Herzblut und Freiwilligenarbeit in den Dorfchäller, ein Kulturlokal in Stans, stecke.

War es ein «Inside Job»?

Beim gestohlenen Geld handelt es sich um den Kassenstock sowie die Einnahmen, die am Schmutzigen Donnerstag gemacht wurden. Am Schmudo sei viel los gewesen im Dorfchäller, erinnert sich Daisy Kuliszkiewicz. «Der Fasnachtsumzug ging direkt vor der Tür durch und die Leute kamen und gingen.» Der rege Betrieb habe sich dann auch in den Einnahmen gezeigt. «Rund 4’000 Franken waren am Ende in der Kasse», sagt die Vereinspräsidentin.