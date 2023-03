Au: Selecta-Automat mit Stein aufgebrochen

Am Mittwoch wurde an der Bahnhofstrasse in Au SG ein Selecta-Automat aufgebrochen. Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen den Aufbruch kurz vor 00.30 Uhr. Er hatte zwei Männer beobachtet, wie sie die Scheibe mit einem Stein einschlugen und diverse Gegenstände stahlen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, flüchtete einer der Männer anschliessend zu Fuss, der andere mit dem Velo.