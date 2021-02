Im Kanton Luzern sind Autodiebe unterwegs, die nicht mit der Brechstange zuschlagen, sondern mit feiner Technik operieren: Laut einer Mitteilung der Luzerner Staatsanwaltschaft manipulieren sie die Funkschlüssel und verschaffen sich so per Keyless Entry Zugriff auf die Fahrzeuge. «Die Autodiebe haben es vor allem auf teure Autos abgesehen. Im Kanton Luzern wurden auf diese Art und Weise in den letzten Monaten bereits vier Autos gestohlen», teilte die Staatsanwaltschaft am Montag weiter mit.



Die Auto-Hacker gehen gemäss Staatsanwaltschaft wie folgt vor: Wenn man sich vom Auto entferne, erkenne die Elektronik das Funksignal nicht mehr und die Türen des Autos würden automatisch abgeschlossen. «Das ist komfortabel, birgt aber auch ein Diebstahl-Risiko. Autodiebe nutzen Funkwellen-Geräte und ‹verlängern› damit das elektronische ‹Öffnungssignal›. So können sie problemlos in das Auto einsteigen und mit Hilfe eines weiteren elektronischen Gerätes losfahren. Das Auto wird damit getäuscht und lässt sich problemlos benutzen», heisst es in der Mitteilung.