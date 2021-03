Süditalien : Diebe stehlen Rolex, Besitzer fährt sie mit dem Auto um – Zwei Tote

Zwei Diebe entwendeten einem Autofahrer in Süditalien eine Rolex. Dieser nahm die Verfolgungsjagd auf – und überfuhr die Gauner mit seinem Auto. Beide waren auf der Stelle tot.

Nachdem zwei Diebe einem Autofahrer in Süditalien seine Rolex entwendeten, hat der Besitzer der Uhr die beiden Männer auf ihrer Flucht überfahren. Medienberichten vom Samstag zufolge näherten sich die Diebe am Vorabend in der Ortschaft Marano nahe Neapel auf einem Motorroller dem 26-jährigen Autofahrer.