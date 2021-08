Gestohlene Weissweingläser : Diebe vermasseln Nachtwächter die Stadtführung

Die Degustation am Ende des Zofinger Stadtrundgangs fiel ins Wasser. Diebe hatten nämlich die lokalen Weissweingläser bereits entwendet.

Der Zofinger Stadtführer und Nachtwächter Willy Gloor war am Freitagabend ziemlich enttäuscht, als er mit seiner Besuchergruppe am Brunnen beim Pulverturm in Zofingen ankam. Er hatte für die Führung lokale Weissweingläser gekauft und sie beim Brunnen deponiert – nun waren sie weg. Die Degustation des Wassers am Brunnen sollte das Schlussbouquet seiner Stadtführung bilden.