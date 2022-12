Banksy-Wandgemälde: Diebe versuchen in der Ukraine Kunst zu klauen

Unbekannte versuchten ein Graffiti des bekannten Strassenkünstlers Banksy von der Wand eines zerstörten Gebäudes in der Ukraine zu stehlen. Die Polizei nahm die Diebe am Tatort in Hostomel fest.

1 / 8 Im ukrainischen Hostomel versuchte eine Gruppe von Dieben ein Wandstück mit einem Banksy-Gemälde darauf zu stehlen. via REUTERS Die Polizei erwischte die Diebe jedoch noch vor Ort und konnte das Kunstwerk sicherstellen. REUTERS Es war eines jener Werke, die der anonyme britische Künstler im vergangenen Monat in der Ukraine geschaffen hatte. REUTERS

Darum gehts Im November sind Werke des Streetart-Künstlers Banksy in der Ukraine aufgetaucht.

In der Ukrainischen Siedlung Hostomel versuchten nun Diebe, eines der Banksy-Wandgemälde zu entwenden.

Die Polizei konnte die Diebe noch am Tatort festnehmen und das Kunstwerk sicherstellen.

Der Streetart-Künstler Banksy ist bekannt für seine oft gesellschaftskritischen Wandgemälde. Immer wieder sind Werke von ihm auch in Kriegsgebieten aufgetaucht – so zuletzt in der Ukraine. Entsprechende Posts auf seinem Instagram-Kanal zeigten etwa das Bild eines Mädchens, das auf Trümmern einen Handstand macht.

Mehrere Personen am Tatort verhaftet

Nun schnitt eine Gruppe von Dieben einen Teil der Platte und des Putzes ab, auf dem ein Banksy-Kunstwerk einer Frau mit Gasmaske zu sehen war, wie die Behörden berichteten. Demnach wurden mehrere Personen am Tatort in Hostomel in der Region Kiew festgenommen und das Gemälde wurde sichergestellt.

Was hältst du von Banksys Kunstwerken? Sie gefallen mir super! Sind nicht so mein Ding, aber ich mag, wofür sie stehen. Seine Kunst gefällt mir gar nicht. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Es war eines jener Werke, die der anonyme britische Künstler im vergangenen Monat in der Ukraine geschaffen hatte. Das Graffiti sei unbeschädigt und werde von der Polizei bewacht, gab der Gouverneur der Region Kiew, Oleksi Kuleba, auf Telegram an. Die Polizei veröffentlichte Bilder der gelben Wand in Hostomel, auf denen ein grosser Fleck bis aufs Mauerwerk ausgeschnitten ist, wie BBC berichtet.

«Gemälde sind Symbol für unseren Kampf gegen den Feind»

«Diese Bilder sind Symbole für unseren Kampf gegen den Feind», schrieb Kuleba. «Es sind Zeugen für die Unterstützung und Solidarität der gesamten zivilisierten Welt mit der Ukraine.» Man werde alles unternehmen, um die Werke als Siegessymbole zu erhalten.

Die ukrainischen Städte, in denen Banksys Wandgemälde auftauchten, gehören zu den am stärksten betroffenen Orten des russischen Angriffskriegs – darunter Hostomel, Horenka und Borodyanka.

Identität des Künstlers ist unbekannt

Banksy ist einer der berühmtesten Künstler der Welt, der in den frühen 1990er Jahren mit Schablonenbildern im englischen Bristol berühmt wurde, aber trotz seiner weltweiten Anhängerschaft ist die wahre Identität des Künstlers unbekannt. Der von den Medien oft als schwer fassbar und geheimnisvoll beschriebene «Guerilla-Strassenkünstler» hat weltweit viele Fans, zu denen auch Prominente gehören.

Es ist derweil nicht das erste Mal, dass ein Banksy-Kunstwerk angegriffen wurde. Im Jahr 2019 stahl eine Bande mit Winkelschleifern ein Banksy-Kunstwerk von einer Notausgangstür des Bataclan-Musiksaals in Paris. Es wurde später in Italien gefunden. Andere Wandbilder des Künstlers, zum Beispiel einige im Vereinigten Königreich, wurden mit Plastikfolien abgedeckt, um sie vor Beschädigung oder Vandalismus zu schützen.