Olten SO : Diebe warnen vor Katze unter Auto und klauen Tasche von Beifahrersitz

In Olten SO sind Diebe offenbar mit einer neuen Masche am Werk: Während einer vor einer Katze unter dem Auto warnt, schnappt sich der andere die Handtasche vom Beifahrersitz.

In Olten sind offenbar Diebe mit einer neuen Masche unterwegs.

Darum gehts Auf Whatsapp wird derzeit vor Dieben auf Oltner Parkplätzen gewarnt.

Bei der neusten Masche gibt ein Täter den Autolenkern zu verstehen, dass sich eine Katze unter dem Fahrzeug befinde. Ein anderer öffnet die Beifahrertür und schnappt sich die Handtasche.

Die Solothurner Kantonspolizei bestätigt den Eingang einer Anzeige.

In diversen Whatsapp-Gruppen kursiert derzeit eine Sprachnachricht, in der vor Taschendieben in Olten gewarnt wird. Eine Frau erzählt darin, wie sie vor etwa drei Wochen auf dem Munzingerplatz parkierte, um dort auf jemanden zu warten.

Da habe plötzlich ein Mann gegen die Rückseite ihres Autos getreten. Als sie die Fahrertür aufgemacht und nach hinten gesehen habe, da habe ihr der Mann zu verstehen gegeben, dass sich eine Katze unter ihrem Auto befinde. Während sie mit ihm diskutierte, habe ein Komplize die Beifahrertür geöffnet und ihr die Handtasche vom Sitz gestohlen. « Ich habe mich danach geärgert, dass mir so etwas passieren kann und ich derart unaufmerksam war » , berichtet die Geschädigte. Sie habe umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet.

Anzeige eingegangen

Einer Freundin sei kürzlich mit derselben Masche versucht worden, die Handtasche zu entwenden, so die Urheberin der Sprachnachricht weiter. Da es sich offenbar um eine Masche handle, wolle sie die Menschen warnen: « Schliesst das Auto ab, wenn ihr irgendwo in Olten am Warten seid, oder lasst zumindest eure Handtasche nicht auf dem Beifahrersitz. »

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt auf Anfrage, dass im Zusammenhang mit den beschriebenen Ereignissen eine Anzeige eingegangen sei. Von weiteren Fällen habe sie jedoch keine Kenntnis. Derzeit seien keine weiteren polizeilichen Massnahmen vorgesehen.

