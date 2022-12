Hettlingen ZH: Bancomat gesprengt, Täter flüchten ohne Beute

Unbekannte versuchten am Donnerstagmorgen, den Bancomaten in Hettlingen zu sprengen.

In Hettlingen ZH wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Bancomat gesprengt.

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen Bancomaten in Hettlingen ZH gesprengt. Ein News-Scout berichtet von einem grossen Feuerwehr- und Polizeiaufgebot vor Ort. «Um sechs Uhr war bereits der ganze Dorfplatz abgesperrt.» Wie die Kantonspolizei mitteilt, meldete ein Anwohner um vier Uhr der Einsatzzentrale der Polizei, dass er einen lauten Knall gehört habe. Die eintreffenden Polizisten hätten vor Ort festgestellt, dass eine unbekannte Täterschaft versucht hatte, einen Geldautomaten zu sprengen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der geflüchteten Täterschaft blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

Für die Arbeiten des Forensischen Instituts Zürich FOR sind nach Polizeiangaben vorsorglich rund ein Dutzend Anwohner der angrenzenden Liegenschaften evakuiert worden – die Personen hätten nach rund zwei Stunden wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren können. Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Hettlingen-Dägerlen, das Forensische Institut Zürich, das Bundesamt für Polizei fedpol und ein Rettungswagen vom Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.

Mehr gefährliche Sprengungen

In der Schweiz kommt es in regelmässigen Abständen zu Bancomat-Sprengungen. So etwa in Winterthur ZH und Egliswil ZH im Oktober, in Aesch BL im November und in Füllinsdorf BL vor einigen Wochen.