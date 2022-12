New York: Diebin bricht bei Robert De Niro ein und klaut seine Weihnachtsgeschenke

Die Diebin war in die Wohnung des Filmstars in Manhattan eingebrochen.

Shanice Aviles wurde in der Nacht auf den 19. Dezember 2022 in New York festgenommen, als sie versuchte, bei Robert De Niro Weihnachtsgeschenke zu klauen.

Shanice Aviles brach bei Robert De Niro in New York ein.

Die Polizei von Manhattan hat in der Nacht auf Montag eine 30-jährige Einbrecherin dabei erwischt, wie sie in der New Yorker Wohnung von Robert De Niro die Weihnachtsgeschenke des Hollywood-Stars klauen wollte. Um 2.30 Uhr hatten Polizeibeamte auf Patrouille beobachtet, wie sich die Diebin über eine Treppe und durch eine Eingangstüre Zugang zum Gebäude in der Nähe der Park Avenue verschaffte.