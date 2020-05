Obergericht Zürich

Diebische Kassiererin schröpfte Bioladen

Eine Verkäuferin hat während Jahren gekaufte Waren nicht in die Kasse eingetippt und den Geldbetrag jeweils gestohlen. Nun muss sie für sechs Monate ins Gefängnis.

Vorwurf: Die Kassiererin soll fast eine Viertelmillion Franken von ihrem Arbeitgeber, einem Bio-Laden in Winterthur, gestohlen haben.

Eine heute 37-jährige Frau stand am Dienstagmorgen vor dem Zürcher Obergericht.

Die Vorwürfe der Staatsanwältin waren happig: Zwischen 2010 und Februar 2018, zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung, soll die Verkäuferin in einem grossen Biofachgeschäft in Winterthur täglich zwischen 40 und 200 Franken aus der Kasse gestohlen haben. Die Gesamtsumme bezifferte die Anklage auf rund 230’000 Franken. Entweder tippte die Frau den Betrag nicht in die Kasse ein oder brach die Buchung mit der Löschtaste ab und behändigte jeweils das Geld. Dies brachte ihr monatlich einen Zustupf von rund 2000 Franken ein, rund die Hälfte des Monatslohns. Zusammen mit dem Gehalt ihres Ehemanns kam das Paar auf über 10’000 Franken.