Luzern: Polizei warnt vor Diebstählen aus Autos

Beschaffungskriminalität ist häufig Grund

In Luzern etwa seien öfter die Neustadt und das Bruchquartier betroffen. Oft nutzen Diebe dabei eine günstige Gelegenheit – etwa, wenn ein Auto nicht abgeschlossen oder Fenster teilweise geöffnet sind. «Wir stellen häufig fest, dass es in Zusammenhang mit Beschaffungskriminalität zu Diebstählen kommt», so Bertschi. So durchsuchen etwa Personen, die am Rande der Gesellschaft stehen, Autos in der Hoffnung, Geld und Wertgegenstände zur Finanzierung von Drogen zu finden. «Dabei wird beispielsweise im Vorbeigehen geschaut, ob sich gerade eine günstige Gelegenheit bietet», so der Sprecher.