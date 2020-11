Maradona sei an einem Herzinfarkt gestorben, gab sein Anwalt am Mittwoch bekannt.

Die Fussballlegende Diego Maradona ist tot. Der Argentinier starb im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt, wie sein Anwalt der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte. Maradona war in den vergangenen Monaten gesundheitlich angeschlagen gewesen und musste immer wieder ins Spital. Vor drei Wochen war ihm noch erfolgreich ein Blutgerinnsel aus dem Gehirn entfernt worden.

Diego Maradona wie ein «Messias» empfangen

Seine Karriere begann er bei den Argentinos Juniors in Buenos Aires, wo er geboren wurde. Dort schoss er in 167 Spielen 116 Tore und wechselte nach fünf Jahren zu den Boca Juniors, wo ihn der FC Barcelona entdeckte. Für die Blaugrana schoss er –trotz Verletzungspech – in 58 Spielen 38 Tore. Mit seinem Wechsel zur SSC Napoli für umgerechnet 10,5 Millionen Franken brach er seinen eigenen Transferrekord, den er bei seiner Ankunft in Barcelona aufgestellt hatte.