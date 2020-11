Nach Einlieferung ins Spital : Diego Maradona soll wegen Gehirnblutung operiert werden

Kurz nach seinem 60. Geburtstag muss Argentiniens Fussball-Idol ins Spital. Der Grund: Grosser Druck, der ihm psychisch sehr zugesetzt hat.

Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik Ipensa in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei den Tests wurde dann die Blutung entdeckt. Maradona soll nun in ein Krankenhaus in Olivos nördlich von Buenos Aires gebracht und noch am Dienstag (Ortszeit) operiert werden.