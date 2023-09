Diegten: Skoda landet auf Dach, Lenker stand unter Alkohol

Ein alkoholisierter Personenwagenlenker verursachte am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr in Diegten im Kanton Baselland einen Selbstunfall. Dabei wurde niemand verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei beabsichtigte der 49-jährige Lenker mit seinem grauen Skoda am Donnerstagabend in Diegten via Autobahnauffahrt auf die A2 Richtung Bern/Luzern aufzufahren. Am Ende des Beschleunigungsstreifens fuhr er aber auf die rechtsseitige Leiteinrichtung auf, in der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.