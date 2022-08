Basel: «Diejenigen, die das hingemacht haben, sollte man anzeigen und bestrafen»

Die Wiese ist nun Sperrzone und dies noch bis am Dienstag. Hintergrund ist der Zionistenkongress, der am Sonntag und Montag in Basel stattfindet.

Im Auftrag der Kantonspolizei Basel-Stadt hat die Armee an der Grenze zu Riehen am Eglisee einen Stacheldrahtzaun errichtet.

Eine Wiese beim Eglisee am Rande von Basel wurde von der Armee mit Stacheldraht zur Sperrzone gemacht. Auf Facebook sorgt dies für Empörung. «Wenn das echter Stacheldraht ist, dann sollte man diejenigen, die das hingemacht haben, anzeigen und bestrafen, das ist für Tier und Mensch so gefährlich», meint ein anderer User. Rasch ist allerdings klar, weshalb die Armee im Grenzgebiet von Basel und Riehen Lager bezieht. Hintergrund ist der Zionistenkongress, der am Sonntag und Montag in Basel abgehalten wird.

Einschränkungen rund um Veranstaltungsorte

Das Militär wurde beauftragt, bis Dienstag einen subsidiären Einsatz zu leisten. Unter anderem durch den Bau des Stacheldrahts im Eglisee an der Grenze zu Riehen. «Es ist wie das World Economic Forum. Durch den Auftrag der Kantonspolizei Basel-Stadt soll ein Schutz für Boden- und Luftraum geboten sein», sagt Andreas Hugi, Leiter der Einsatzkommunikation der Armee. «Die Luftwaffe hat die Gemeinde Riehen und direkte Anwohnende per Telefon und E-Mail informiert», ergänzt er. Er meint zudem, dass das umzäunte Gelände eine Flugabwehrstellung der Armee sei und Tag und Nacht bewacht werde.

Sperrzonen werden anlässlich der Feierlichkeiten am Montag auch die Synagoge und die Strassen rundherum sein. In mehreren Strassen gelte dann ein allgemeines Fahrverbot, teilte die Basler Kantonspolizei am Dienstag mit. Auch der Steinenberg wird am Sonntag und Montag für den Individualverkehr gesperrt sein, am Montagnachmittag wird auch der öffentliche Verkehr umgeleitet werden. Am Steinenberg befindet sich das Stadtcasino, der Austragungsort des Kongresses.