Giftköder sollten obdachlose Kinder schützen

Die Frau wurde zuvor von Passanten beobachtet, wie sie in einer Unterländer Gemeinde Giftköder ausgelegt hatte.

Im März 2020 beobachteten Passanten in einer Gemeinde im Zürcher Unterland, wie eine Frau mit Rattengift versetzte Köder auslegte . Darufhin informierten sie die Polizei, wie « Züri Today » berichtet. Ein psychiatrisches Gutachten ergab jedoch, dass die Frau keine Feindseligkeit gegenüber Tieren hegt , sondern die Köder auslegte, um Kinder zu schützen.

Köder sollen nicht letal gewesen sein

Die Frau erklärte, ihr verstorbener Sohn habe viele obdachlose Freunde gehabt, weshalb sie zum Schutz von Strassenkindern Giftköder ausgelegt habe. Ihr Anwalt argumentierte, dass die Menge des verwendeten Rattengifts nicht ausgereicht habe, um einen Hund oder eine Katze zu verletzen, so dass es ungerecht sei, sie wegen Tierquälerei anzuklagen.

Der Richter räumte ein, dass die Köder wahrscheinlich weder Wölfen noch anderen Tieren schade, merkte aber an, dass das Gift dennoch eine potenzielle Gefahr für Tiere darstellen könne. Daher wurde sie wegen mehrfacher versuchter Tierquälerei zu einer bedingten Geldstrafe von insgesamt 4200 Franken verurteilt.

Vermieter soll Sohn erschossen haben

Zudem wurde die 62-Jährige wegen Verleumdung angeklagt, weil sie in zahlreichen E-Mails und Briefen ihren ehemaligen Vermieter beschuldigt hatte, für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu sein. Da sich diese Nachrichten jedoch nur an den Empfänger richteten, kam es in diesem Zusammenhang zu keiner Verurteilung.