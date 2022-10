Zürich Flughafen: Diensthund Gino (5) erschnüffelt 3,2 Kilo Haschisch in Teddybär

Die Eidgenössische Zollverwaltung heisst seit dem 1. Januar 2022 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Wie das BAZG schreibt, gehöre es zu seinen Aufgaben, Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Der Namenswechsel sei Teil des Transformationsprogramms DaziT, mit welchem die Digitalisierung vorangetrieben und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen vereinheitlicht werde. So werde das BAZG in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für eine umfassende Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.