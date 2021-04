Am Tag zuvor wurde die Tafel mit einem Hakenkreuz verunstaltet.

Weitere Unbekannte haben die Schilder in der Nacht auf Freitag überklebt.

In Diepoldsau haben Unbekannte mehrere Verkehrsschilder mit Hakenkreuzen verunstaltet.

In Diepoldsau im St. Galler Rheintal hat die Anwohnerin Nadine Lipp an zahlreichen Verkehrsschildern rechtsextremistischen Vandalismus entdeckt. Insgesamt wurden drei Schilder mit Hakenkreuze aus gelbem Klebeband entstellt. Das Erste sei direkt vor ihrer Einfahrt gewesen, so die Diepoldsauerin zu FM1 Today. Das Zweite, das sie entdecken konnte, war auf einer privaten Tafel, während das Dritte von einer Baustellentafel bereits entfernt wurde. Alle Symbole hätten sich auf ihrer Strasse befunden.