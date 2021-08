Waldbrände Türkei : «Dies ist eine Situation, die man als Verrat bezeichnen könnte»

Der türkischen Regierung wird vorgeworfen, schlecht auf die Brände vorbereitet gewesen zu sein. Präsident Erdogan seinerseits schiesst gegen die Opposition.

Keine eigenen Löschflugzeuge

Opposition steht nicht hinter Regierung

Bereits am Donnerstag ging der Staatschef zum Gegenangriff über und kritisierte in einem Interview die Opposition: «Wenn es Brände in den USA oder Russland gibt, steht (die Opposition) hinter der Regierung, das ist hier nicht so.» Die Staatsanwaltschaft Ankara nahm nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Beiträgen in Online-Netzwerken auf, unter anderem wegen «Beleidigung der türkischen Regierung» sowie «Schürens von Angst und Unruhe».