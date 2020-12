Geht es um Leichen, fällt oft der Name Mark Benecke. Vor allem, wenn diese schon verwesen. Als Kriminalbiologe und Insektenkundler kann er aus den Überresten und den Tieren darauf jede Menge ablesen – und so Mordfälle lösen. Doch es hätte auch anders kommen können, denn ursprünglich wollte er Bundespräsident werden, wie es in seiner Biografie heisst. Sie offenbart viel Unbekanntes aus Beneckes Leben und setzt Bekanntes in ein neues Licht. Das zeigt: Der Forensiker ist deutlich vielschichtiger als ­gedacht. Das macht das Buch lesenswert.Mark Benecke und Andreas Hock: «Mein Leben nach dem Tod. Wie alles begann», Bastei Lübbe, 256 Seiten.