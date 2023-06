Migros schlägt Coop: Die 10 grössten Schweizer Detailhändler

Ein Bericht der Credit Suisse prognostiziert dem Schweizer Detailhandel 2023 ein Umsatzwachstum. Neues qualifiziertes Personal zu finden, werde allerdings schwierig, so die Bank.

Die meisten Top-10-Firmen haben 2022 im Vergleich zum Vorjahr allerdings an Umsatz eingebüsst.

102,6 Milliarden Schweizer Franken – so viel Umsatz haben Detailhändler wie Migros, Coop und Denner im Jahr 2022 gemacht. Das sind 300 Millionen Franken mehr als im Vorjahr, wie Zahlen des Marktforschers GFK zeigen. «Im Jahr eins nach der Pandemie» sei es wieder leicht aufwärtsgegangen, so GFK.

Darum macht der Detailhandel mehr Umsatz

Die Gründe für das Wachstum sind laut GFK die Zuwanderung und die Inflation: «Beeinflusst vom Ukraine-Konflikt verteuerten sich Vorleistungen für Energie, Transport, Verpackung und Logistik teils massiv, was sich auch auf die Konsumentenpreise in den Läden und an den Tankstellen auswirkte.»