«Jung, wild & sexy»: Diese 10 Jugendlichen zeigen sich beim Saufen

Darum gehts «Jung, wild & sexy» geht in eine neue Runde. Ab Mittwoch, 3. Mai 2023, ist die zweite Staffel auf dem Streamingdienst Oneplus zu sehen.

Mit dabei in der Party-Truppe sind sowohl altbekannte als auch neue Gesichter.

Wir stellen die zehn Kandidatinnen und Kandidaten vor.

«Ran an die Möpse!» – mit diesem und weiteren Sprüchen mauserte sich der damals 18-jährige Cyrill bei «Jung, wild und sexy» zur Kultfigur. Über zehn Jahre ist es her, seitdem Fans der Sendung Tobias, Pringles und vielen weiteren Zeitgenossinnen und -genossen beim Baggern, Saufen und Partymachen zusehen konnten.

Nach der letztjährigen Neuauflage der Sendung begeben sich wieder zehn junge Frauen und Männer ins wilde Nachtleben – diesmal in Berlin. In der zweiten Staffel der «Refilled»-Version der legendären Reality-Show sind sowohl altbekannte als auch neue Gesichter mit am Start, wie es in einer Mitteilung des Streamingdiensts Oneplus heisst. Wie in den vorangehenden Staffeln sind auch dieses Mal 18- bis 22-Jährige aus der ganzen Schweiz vertreten. Wir stellen sie hier vor:

Aicha (19) aus Neuhaus SG

Aicha aus dem Kanton St. Gallen verrät: «Bei mir hat die Party kein Ende. Wenn ich einmal im Club bin, dann bleibe ich so lange wie möglich.» Die Detailhandelsfachfrau feiert in ihrer Freizeit am liebsten mit ihren Freundinnen und Freunden ausgelassen zu Technobeats. In Berlin, dem Mekka für alle Techno-Fans, scheint sie genau richtig zu sein.

Angie (18) aus Zürich

In der letzten Staffel stiess Gymnasiastin Angie als Nachzüglerin zur Gruppe und verdrehte auf Zypern so manchen Männern den Kopf. Aufgefallen ist sie vor allem durch ihr selbstbewusstes Auftreten. Die 18-jährige Hobbyturnerin und Cheerleaderin begleitet ihren Kumpel und gleichzeitig Ex-Affäre Dylan.

Dylan (18) aus Egg ZH

Süsses Lächeln, 1,84 m gross und grosser Hang zum Flirten: Dylan liebt die Herausforderung, eine Frau zu erobern. Der angehende Kaufmann fegt in seiner Freizeit am liebsten mit seinem Töff über die Schweizer Passstrassen. Abends lässt er es in den Zürcher Clubs so richtig krachen. Bei Schweizer Frauen kommt der Sunnyboy meist sehr gut an.

Edin (21) aus Zürich

Laut, extrovertiert und verrückt – das ist Edin. Schon in der letzten Staffel hat der Fachmann Betreuung stets für gute Stimmung gesorgt. Im Club tanzt er gerne auch mal ausgelassen auf den Tischen und verpasst keine Gelegenheit für eine Twerk-Einlage. In dieser Staffel möchte er die Berliner Clubs unsicher machen und hofft auf coole Feten und viele Flirts mit heissen Jungs.

Iris (22) aus Villmergen AG

Auf Zypern war Iris die Spasskanone schlechthin. Zusammen mit ihrem «BFF» Edin twerkte sie sich quer über die Party-Insel. Die 1,56 m kleine Portugiesin steht selbstbewusst zu ihrer Pansexualität. Wird die Fachfrau Gesundheit, nachdem sie in der ersten Staffel etwas weniger flirty war, in Berlin – der Hauptstadt der Toleranz und Freizügigkeit – so richtig auf ihre Kosten kommen?

Isabelle (18) aus Münchwilen TG

Isabelle liebt es, sich selbst etwas Gutes zu tun: Nach einem ausgiebigen Shopping-Marathon lässt die 18-jährige Thurgauerin ihre Seele am liebsten in der Therme baumeln. Hingegen geht die angehende Barkeeperin auf wilden Partys gerne so richtig ab. Isabelle nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt, wenn sie etwas stört.

Joao (20) aus Bernhardzell SG

Der 20-jährige Automobilfachmann spielt in seiner Freizeit gerne Fussball. So richtig Gas gibt er mit seinem Kumpel Tobias auf der Tribüne des Fussballclubs St. Gallen. In Berlin freut er sich vor allem auf die Dauerparty, die Stadt an sich interessiert ihn weniger. Ganz nach seinem Partymotto «Lieber widerlich als wieder nicht» hofft er auch auf zahlreiche Flirts in der deutschen Metropole.

Roberto (22) aus Windisch AG

Kaufmann Roberto ist ebenfalls ein begeisterter Hobbyfussballer und geniesst sein Single-Leben in vollen Zügen. Der lockere Brasilianer freut sich auf die Partymetropole und wünscht sich eine Ferienromanze mit einer hübschen Blondine. Sein Motto für die Reise lautet: «Was in Berlin passiert, bleibt in Berlin!»

Sophie (20) aus Chur GR

Als Barkeeperin sorgt Sophie in ihrer Heimat Chur für Stimmung und haut auch selbst gerne so richtig auf die Pauke. Praktischerweise gibt es in Chur nicht nur Einheimische, sondern auch heisse Jungs aus der ganzen Welt. Sophie steht vor allem auf einen bestimmten Typ Mann: «Gross und breit muss er sein, aber ein Babyface mit einem Schnauzer!»

Tobias (21) aus Bernhardzell SG

Tobias ist ein echter Dorfjunge und stolz darauf. Der 21-jährige Elektroinstallateur liebt Après-Ski und den FC St. Gallen. Die Reise nach Berlin tritt er mit einem ganz bestimmten Ziel an: «Ich werde dafür sorgen, dass in dieser Staffel endlich so richtig gebechert wird.» In seinem Wohnort Bernhardzell lernt man das nämlich bereits im Turnverein. Was für ihn auf einer guten Party nicht fehlen darf: Schützengarten-Bier, Jägermeister und Schnupftabak.