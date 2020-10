Das ist die Covid-Taskforce

Der «Swiss National Covid-19 Science Task Force» gehören rund 70 Expertinnen und Experten aus diversen Fachrichtungen an – hauptsächlich Epidemiologen, Biomediziner und Ärzte, aber auch Ökonomen und Ethiker, die an den Schweizer Universitäten lehren und forschen. Die Taskforce berät die Behörden in der Coronakrise. «Sie stellt die unabhängige wissenschaftliche Beratung sicher und informiert die Öffentlichkeit über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse», heisst es auf der Website der Taskforce. Die Politik ist nicht an deren Empfehlungen gebunden.