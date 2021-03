Das Reparatur-Portal Wertgarantie hat 48 verschiedene Modelle von Smartphones aufgrund ihrer Reparatur-Häufigkeit bewertet. Dabei wurde ermittelt, welche Handys von ihren Besitzerinnen und Besitzern am häufigsten in die Reparatur gebracht wurden. Relevant war aber nicht nur, wie oft ein Handy-Modell in die Brüche geht, sondern auch, wie schwierig es ist, das Modell wieder funktionstüchtig zu reparieren. Techbook.de hat daraufhin eine Top-10-Liste aller Smartphones erstellt, die am häufigsten kaputt gehen