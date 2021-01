Mit «WandaVision» startet am 15. Januar eine der am heissesten erwarteten Serien des neuen Jahres. Es ist auch der erste einer langen Reihe an Marvel-Cinematic-Universe-Releases, die 2021 bei Disney+ anstehen. Disney+

Darum gehts Mit dem Jahreswechsel darf auch ein Blick auf die Serienlandschaft nicht fehlen.

Denn eines ändert sich 2021 auf keinen Fall: TV-Abende und Binge-Tage werden uns den Alltag aufregender, witziger und manchmal auch einfach schlicht vergessen machen.

Wir haben aus den vielen bereits angekündigten Highlights elf Favoriten gepickt.

«Lupin»

Darum gehts: Assane Diops Vater starb, nachdem er eines Verbrechens bezichtigt wurde, das er nicht begangen hatte. 25 Jahre später will Assane ihn rächen. Die Gauner-Komödie ist inspiriert vom fiktiven Meisterdieb Arsène Lupin.

Wer spielt mit? In der Hauptrolle ist der französische Schauspieler und Comedian Omar Sy (42) zu sehen, bekannt aus «The Intouchables», «X-Men: Days of Future Past» und «Jurassic World».

Wann und wo gehts los? Am 8. Januar auf Netflix.

Der Trailer. Netflix

«WandaVision»

Darum gehts: Das Marvel-Heldenpaar Wanda aka Scarlet Witch (Elizabeth Olsen, 31) und Vision (Paul Bettany, 49) hat geheiratet, erinnert sich aber nicht daran, was vorher passierte – gemäss «Avengers: Infinity War» ist Vision nämlich tot. Es ist noch etwas wirr, aber es wird interessant.

Wer spielt mit? Elizabeth Olsen und Paul Bettany. In weiteren Rollen sind Teyonah Parris (33), Kat Dennings (34), Randall Park (43) und Kathryn Hahn (47) zu sehen.

Wann und wo gehts los? Ab 15. Januar bei Disney+. Den Trailer gibts oben.

«It’s a Sin»

Darum gehts: Die fünfteilige Serie von BAFTA-Gewinner Russell T. Davies (57) blickt auf den AIDS-Aktivismus in den 80er-Jahren und den homosexuellen Richie (Olly Alexander, 30), der die neue Krankheit als Fake News abtut.

Wer spielt mit? In der Hauptrolle ist Years & Years-Frontmann Olly Alexander zu sehen, neben ihm spielen etwa Stephen Fry (63) und Neil Patrick Harris (47).

Wann und wo gehts los? Beim britischen Channel 4 und dem US-Anbieter HBO Max soll die Show Ende Januar anlaufen. Im Verlauf des Jahres schwappt sie hoffentlich auf den Schweizer Markt über.

Der Trailer. Channel 4

«50m²»

Darum gehts: Nachdem Auftragskiller Gölge (Engin Öztürk, 34) einen Vertrauten hintergeht, versteckt er sich in einem verlassenen Scheideratelier. Die Nachbarschaft glaubt, er sei der Sohn des verstorbenen Besitzers.

Wer spielt mit? Der türkische Cast um Engin Öztürk und Aybüke Pusat (25) ist international noch kaum bekannt, das macht die Serie umso spannender.

Wann und wo gehts los? Am 27. Januar auf Netflix.

Von Cast gibts den offiziellen Trailer in der türkischen Original-Fassung:

«Firefly Lane» («Immer für Dich da»)

Darum gehts: Nach dem gleichnamigen Bestseller von Kristin Hannah (60) folgt die Serie einer Frauenfreundschaft über drei Jahrzehnte hinweg. Das wird entweder sehr sehr kitschig oder sehr sehr gut – vielleicht tatsächlich beides.

Wer spielt mit? «Grey’s Anatomy»-Star Katherine Heigl (42) und «Scrubs»-Alumni Sarah Chalke (44), deren Karrieren mit der gemeinsamen Show neuen Aufwind gewinnen könnten.

Wann und wo gehts los? Am 4. Februar bei Netflix.

Der Trailer. Netflix

«Wir Kinder vom Bahnhof Zoo»

Darum gehts: Die sechsteilige Serie erzählt die Geschichte von Christiane F., die 1978 als Buch und 1981 in einer Filmfassung erschienen war und auf die damalige Drogenszene Berlins blickt.

Wer spielt mit? Neben der österreichisch-australischen Newcomerin Jana McKinnon (22) als Christiane F. spielt mit Lena Urzendowsky (21), Lea Drinda (19), Michelangelo Fortuzzi (19), Jeremias Meyer (21) und Bruno Alexander (22) eine Reihe der talentiertesten deutschen Newcomer.

Wann und wo gehts los? Am 19. Februar auf Amazon Prime Video.

Der Trailer. Amazon Prime Video

«Inventing Anna»

Darum gehts: Die Serie basiert auf dem New York Magazine-Artikel «How Anna Delvey Tricked New York’s Party People» und folgt der Journalistin, die den Fall der Anna Delvey recherchiert – ein reicher Instagram-Star, der New Yorks Elite um Herz und Geld betrog – und sich dabei selber in die Geschichte verstrickt.

Wer spielt mit? Newcomerin Julia Garner (26), die spätestens seit ihrer Hauptrolle in «The Assistant» vergangenes Jahr zu den ganz grossen Talenten Hollywoods gehört, wird Delvey spielen, Anna Chlumsky (40) («Veep») die Journalistin und «Orange is the new Black»-Star Laverne Cox (48) eine Trainerin.

Wann und wo gehts los? Ein fixer Starttermin ist noch nicht bestätigt, aber man munkelt, dass «Inventing Anna» im April startet. Bei Netflix.

Für Hauptdarstellrin Julia Garner könnte die Netflix-Serie der letzte Stups in Hollywoods A-Liga bedeuten:

«Limitless with Chris Hemsworth»

Darum gehts: Schauspieler Chris Hemsworth (37) wird in sechs Doku-Episoden zeigen, wie wir besser und länger leben können. Wie das? Hemsworth stellt sich spezifischen Challenges, die Körper und Geist fordern und ihn mit seiner Sterblichkeit konfrontieren.

Wer spielt mit? Thor, der sich im Körper eines australischen Hollywood-Stars versteckt.

Wann und wo gehts los? Der Termin ist noch nicht fix, aber es soll noch in diesem Jahr losgehen. Die National Geographic-Show wird via Disney+ verfügbar sein.

Einen Trailer gibt es noch nicht, aber Hemsworths Insta-Profil liefert eine Art Vorschau:

«Gossip Girl»

Darum gehts: Acht Jahre, nachdem die Website unterging, erlebt eine neue Generation New Yorker Privatschul-Kids das Gossip-Girl-Treatment. Das offizielle Statement bleibt vage, doch das Remake soll soziale Überwachung via Social Media sowie den Wandel der Plattformen in den Fokus rücken.

Wer spielt mit? Mit Tavi Gevinson (24) der vielleicht erste Social-Media-Star der Welt. Und siehe Bildstrecke.

Wann und wo gehts los? Einen fixen Starttermin gibt es leider noch nicht, aber HBO Max plant den Start für 2021.

In der ersten Januar-Woche stellte HBO Max die Serien-Figuren samt, so darf man vermuten, deren Social-Media-Währung via Insta vor:

1 / 9 Whitney Peaks (17) Figur klingt vielversprechend: «Zoya Lott: Perspective». Instagram Evan Mock (22) spielt «Akeno “Aki” Menzies: Innocence». Instagram Eli Brown (21) wird zu «Otto “Obie” Bergmann IV: Privilege». Instagram

«The Underground Railroad»

Darum gehts: «Moonlight»-Regisseur Barry Jenkins (41) hat den gleichnamigen Pulitzer-prämierten Roman von Colson Whitehead als Serie adaptiert. Sklavin Cora (Thuso Mbedu, 29) findet in einem geheimen Fluchtnetzwerk Unterschlupf, dem Horror entkommt sie trotzdem nicht.

Wer spielt mit? Die Emmy-nominierte südafrikanische Schauspielerin und Regisseurin Thuso Mbedu (one to watch!) und der schon bekanntere Australier Joel Edgerton (46) – unter anderem.

Wo und wann gehts los? Ein Datum steht noch nicht, aber ein Start ist für dieses Jahr bei Amazon Prime Video geplant.