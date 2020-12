Jeden Donnerstag treten die besten Schweizer «NHL 21»-Spieler gegeneinander an.

Das virtuelle Eisfeld wird ab diesem Donnerstag kräftig eingeheizt. Um dem in dieser Saison fehlenden Eishockey ein Denkmal zu setzen, will die eNational League bis im Frühling regelmässig Spiele zeigen. Alle National League Teams sind dabei und stellen ihren Repräsentant in den Ring.