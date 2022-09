Olympische Sommerspiele 2024: Diese 14 Hoffnungsträger werden vom Kanton für Olympia 2024 gefördert  

Dank des Projektes «Olympiateam Kanton Luzern» wurden 14 junge Spitzensportlerinnen und -sportler ausgewählt, um sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. Die Athleten und Athletinnen, welche die Kriterien für die Aufnahme in das Team erfüllen, werden nun vom Kanton finanziell und ideell unterstützt. Aufgenommen werden nur jene Sportler, welche die Kriterien erfüllen, die in Zusammenarbeit mit den nationalen und kantonalen Sportverbänden, Swiss Olympic, der Schweizer Sporthilfe sowie der Spitzensportförderung der Schweizer Armee definiert worden sind.

Ohne kommerzielle Sportart wird Sponsorensuche schwierig

Die Suche nach Sponsoren ist schwierig, vor allem, wenn es sich um nicht-kommerzielle Sportarten handelt. Die Unterstützung durch das Olympiateam erlaubt es den Athleten und Athletinnen also, das nötige Trainingsprogramm zu absolvieren, was ohne finanzielle Unterstützung kaum möglich wäre.

Vor zehn Jahren ist das Projekt «Olympiateam Kanton Luzern» ins Leben gerufen worden und seither konnten insgesamt 27 Athletinnen und Athleten unterstützt werden. Und es scheint sich bezahlt zu machen: Neben Olympiagold im Rudern an den Spielen von Rio 2016 sowie Bronze im Eishockey der Frauen in Sotschi 2014 brachten die Athletinnen und Athleten mehrere olympische Diplome mit nach Hause in den Kanton Luzern. Auch der Königstitel am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022 von Joel Wicki aus dem Entlebuch darf dazugezählt werden, weil auch Schwingsportler in den vergangenen Projekten gefördert wurden.