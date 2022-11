Speedklettern: 15-jährige Luzernerin rennt 15 Meter hohe Wand hoch

Shahin Häller wurde kürzlich U-18-Schweizermeisterin. Die Sportschülerin will in der Sportart Speedklettern hoch hinaus.

Shahin Häller zeigt, was sie kann an der Wand. 20min/Michael Scherrer

15 Meter an einer vertikalen Wand so schnell überwinden, wie es geht, das ist Speedklettern. Die Route ist immer dieselbe, die Kletterinnen und Kletterer scheinen die Wand nur so hinaufzufliegen – gesichert mit nur einem Sicherungsgerät (Speed-Toppas). Sich ans Limit zu bringen, immer wieder die eigene Bestzeit zu toppen, das ist das Ziel der Athletinnen und Athleten.

Zu diesen gehört auch die 15-jährige Luzernerin Shahin Häller. Sie wurde erst kürzlich U-18-Schweizermeisterin. Im Gespräch mit 20 Minuten zeigt sich schnell, dass die 3. Sek-Schülerin der Sportschule Kriens genau weiss, was sie möchte: schnell hoch hinaus. Aktuell hat Shahin noch eine Bestzeit von 13 Sekunden. Ihr nächstes Ziel, das sie so schnell wie möglich anstrebt, ist eine Zeit unter zehn Sekunden. Doch nun steht im Winter zuerst der Kraftaufbau an. «Bis zum nächsten Wettkampf, das wird im Juni/Juli die Quali für die Schweizermeisterschaft sein, möchte ich diese Zeit realisieren», sagt Shahin.

Sie kommuniziert ihre Ziele klar

Irgendeinmal will die 15-Jährige, die nach ihrem letzten Jahr Schule das Sport-KV in Luzern anstrebt, auch «sehr gern den Weltrekord attackieren». Dieser liegt aktuell bei den Frauen bei 6,53, bei den Männern bei genau fünf Sekunden (siehe Video unten). Shahins Speed-Trainer Raoul Waltenspühl erklärt 20 Minuten in der Kletterhalle Gaswerk in Wädenswil, dass es genau das sei, was bei ihr herausragt: «Was Shahin mitbringt, ist, dass sie genau weiss, wohin sie will. Das zeichnet sie im Vergleich mit anderen Athletinnen und Athleten aus. Sie kommuniziert ihre Ziele ganz klar und sie lebt das vor, was sie will.»

Waltenspühl, der in der Elite Schweizermeister wurde, hält grosse Stücke auf Shahin und erwartet von ihr noch eine Leistungssteigerung. Wann diese in den nächsten Jahren erfolgt, kann auch er nur erahnen. «Die Leistungssteigerung kann jederzeit geschehen. Das ist kein linearer Prozess, das kann irgendwann mal Klick machen.»

Neben dem Weltrekord strebt Shahin zudem die Olympischen Spiele 2028 an. Speedklettern ist seit 2020 olympisch. «2028 in Los Angeles wäre mein grosser Traum. Ich glaube, jede Sportlerin und jeder Sportler möchte sich mit den Besten messen, diesen Wettkampfgeist mag ich», sagt Shahin, die Mitglied beim SAC Zofingen und SAC Uto ist und mit dem Team Kraftreaktor in Lenzburg trainiert.

Speedklettern ist in der Schweiz eine Randsportart, Shahin betreibt diese erst seit zwei Jahren und möchte sie unbedingt populärer machen. Doch das brauche Zeit, sagt die Schülerin. Indem sie starke Leistungen zeige, könne sie ihren Anteil dazu beitragen, erklärt sie weiter. Shahin, die bereits als kleines Mädchen auf jeden Baum kletterte, ist durch ihre Mutter zur Sportart gekommen. Diese nahm sie auf Klettersteige und letztlich auch in eine Halle mit. «Ich fand es mega cool dort, wollte ebenfalls Leistungssport betreiben, so rutschte ich hinein.»

Keine Blasen, dafür Schrammen

Mittlerweile trainiert die Luzernerin sechs bis acht Stunden pro Woche. Die Schülerin, die Biologie und Geschichte als Lieblingsfach bezeichnet, fasziniert beim Klettern, dass «ganz viele verschiedene Bewegungen integriert sind, aber es ist dennoch immer etwas anders. Zwar ist es im Speed immer dieselbe Wand, aber es gibt diverse Sprünge und neue Bewegungen, die man ausprobieren kann. Das finde ich sehr cool an diesem Sport.»

Und weiter: «Es ist eine Sache von wenigen Sekunden, in denen du deinen Körper voll ans Limit bringst. Das finde ich super. Man merkt nach einem Training, dass man ausgelaugt ist. Muskelkater habe ich auch jetzt immer noch, speziell nach dem Krafttraining bin ich kaputt.» Wer Blasen an Shahins Händen erwartet, sieht sich getäuscht. Einzig einige Schrammen an ihren Beinen zeugen vom erfolgreichen Wettkampf an den Schweizermeisterschaften. Wer immer wieder eine 15 Meter hohe Wand hochrennt, muss mit Abstrichen rechnen.