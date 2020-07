Corona-Risikoländer

Diese 15 Länder gehören eigentlich auch auf die Quarantäne-Liste

Der Bund hat vor zwei Wochen eine Liste mit 29 Corona-Risikoländern veröffentlicht. Weil sich aber die Situation in einigen Staaten inzwischen verschlimmert hat, sollte die Liste nun angepasst werden.

Zudem können für Mitarbeiter, die in ein Risikoland reisen und in Quarantäne müssen, keine Taggelder beantragt werden. Das könnte Mitarbeiter teuer zu stehen kommen.

Ab 6. Juli müssen sich Reisende aus Risikoländern 10 Tage in Quarantäne begeben.

Wer diesen Sommer verreisen will, muss sich also genau überlegen, wohin es gehen soll.

29 Länder listet der Bund als problematisch auf. Das heisst: Wenn eine Person aus einem dieser Länder in die Schweiz zurückkehrt, muss sie sich in den nächsten 48 Stunden bei den Behörden ihres Kantons melden. Den Reisenden droht eine zehntägige Quarantäne.

D och die Liste des Bundesamt für Gesundheit sollte um einiges länger sein, schreibt das « SRF » . Denn s ie wurde Anfang Juli erstellt, doch die epidemiologische Situation in einzelnen Staaten ändere sich konstant.

So müssten aktuell weitere Länder auf die Quarantäne-Liste kommen, in denen der vom Bund vorgegebene Grenzwert von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten wurde. Zu diesen 15 Ländern gehör en: