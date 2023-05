Eurovision Song Contest: Diese Länder starten im 2. Halbfinale

So überzeugte Remo Forrer im ESC-Halbfinale in Liverpool.

16 Länder kämpfen um einen der letzten zehn Plätze im Finale am Samstag.

Am Donnerstagabend findet das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest 2023 statt.

Der Schweizer Teilnehmer Remo Forrer schaffte es, am Dienstag im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2023 das Publikum zu überzeugen. Der 21-jährige Toggenburger ergatterte mit seinem Song «Watergun» einen der begehrten Startplätze für das Finale am Samstag. Etwas, wovon einige Kandidatinnen und Kandidaten noch träumen.

Im britischen Liverpool kämpfen am Donnerstagabend nämlich die restlichen 16 Länder im zweiten Halbfinale um eines der zehn Finaltickets. Darunter ist das weibliche Duo Teya und Salena aus Österreich, dessen satirisches Lied «Who The Hell Is Edgar» über den Schriftsteller Edgar Allan Poe zumindest Aussenseiterchancen zugerechnet werden. Seit Wochen kann sich unser Nachbarland bei den Wettquoten fürs Halbfinale, die beim ESC als verlässlicher Messgrad gelten, auf dem ersten Platz halten. Dicht dahinter: Australien mit Voyager und dem Song «Promise».