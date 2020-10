Die Kanadierin startete ihre Karriere als Background-Tänzerin auf Justin Biebers «Purpose»-Tour und im TV-Format «So You Think You Can Dance: The Next Generation».

Als Billie Eilish (18) im Januar in den Song-Credits von Tate McRaes EP «All the Things I Never Said» erschien, war die Karriere der Kanadierin quasi längst am Laufen. Tate stand bereits mit 13 Jahren neben Justin Bieber (26) als Tänzerin bei dessen «Purpose»-Tourstopp in McRaes Heimatstadt Calgary auf der Bühne. Im selben Jahr wurde McRae Dritte in der US-Version des TV-Formats «So You Think You Can Dance: The Next Generation».