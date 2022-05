Erstes Halbfinal: Diese 17 Nationen kämpfen um den Einzug ins ESC-Finale – auch die Schweiz

Auf der Bühne im Pala Olimpico im italienischen Turin muss sich der 29-Jährige am Dienstagabend im ersten Halbfinal gegen 16 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen.

Am Dienstagabend, 10. Mai, findet das erste Halbfinal des Eurovision Song Contests 2022 statt. Für die Schweiz geht Marius Bear mit der emotionalen «Boys Do Cry» im italienischen Turin an den Start.