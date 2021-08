«Switzerland’s next Topmodel» - Diese 18 Nachwuchsmodels wollen Manuela Frey von sich überzeugen

Die dritte Staffel von «Switzerland’s next Topmodel» steht in den Startlöchern. Nun ist bekannt, welche jungen Frauen und Männer um den Titel kämpfen werden.

Die Jury für die dritte Staffel der Castingshow besteht aus Larissa Marolt (29), Manuela Frey (24) und Papis Loveday (44, von links). Die neue SNTM-Staffel wird aus neun Episoden bestehen. Die 18 Kandidatinnen und Kandidaten werden in jeder Folge Herausforderungen aus dem Modelleben bestreiten müssen.

Darum gehts In zwei Wochen beginnt die dritte Staffel von «Switzerland’s next Topmodel».

Insgesamt 18 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in diesem Jahr der Castingshow-Herausforderung.

Die Jury besteht aus den Models Manuela Frey (24), Papis Loveday (44) und Larissa Marolt (29).

Der Sieger oder die Siegerin wird auf dem Cover des Schweizer Magazins «Annabelle» erscheinen.

Die Suche nach dem ultimativen Schweizer Nachwuchsmodel geht in die nächste Runde: Am 8. September startet die neue Staffel von «Switzerland’s next Topmodel». Nachdem die TV-Show im vergangenen Jahr pandemiebedingt eine Pause eingelegt hat, laufen nun wieder junge Männer und Frauen über den Catwalk und stellen sich der erfahrenen Jury.

Wir fassen die wichtigsten Details zur anstehenden dritten SNTM-Staffel zusammen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Wie der Sender ProSieben Schweiz in einer Medienmitteilung bekanntgibt, wurden aus allen Bewerbungen 18 Kandidatinnen und Kandidaten für die Castingshow ausgewählt. Die Aufteilung ist dabei fair: Neun Frauen und neun Männer gehen ins Rennen. Mit dabei sind nicht nur angehende Models aus der Schweiz, sondern auch zwei Kandidaten aus Deutschland und ein Kandidat aus Liechtenstein.

Die Jury

Was wäre die Sendung «Switzerland’s next Topmodel» ohne ihren Host Manuela Frey? Das 24-jährige Topmodel gab ihr Wissen bereits in den zwei vergangenen Staffeln an ihre Schützlinge weiter. Wieder mit dabei ist ausserdem Papis Loveday (44). Er wird wohl auch in diesem Jahr ganz genau hinsehen, wenn die angehenden Models ihr Laufstegtraining absolvieren.

Unterstützt werden die beiden SNTM-Profis in diesem Jahr erstmals vom österreichischen Model Larissa Marolt (29). Sie gewann einst «Austria’s Next Topmodel» und war anschliessend Kandidatin im deutschen Pendant. Larissa weiss bereits, worauf sie bei den Kandidatinnen und Kandidaten achten wird: «Auf jeden Fall sollte man als Model herausstechen, Wiedererkennungswert haben und dem Zeitgeist entsprechen», wird das Model in der Medienmitteilung zitiert.

Der Ablauf

Larissa und Papis werden im Laufe der Staffel als Teamleader fungieren. Letzterer hat genaue Vorstellungen davon, wo die Stärken der Models im Idealfall liegen sollten: «Besonders das Spiel mit den Geschlechtern – oder auch geschlechtsneutral wirken zu können – wäre ein grosser Pluspunkt für meine Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch die grösste Herausforderung.»

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden neun Episoden lang Zeit haben, um die Jury von sich zu überzeugen. Anschliessend wird es zudem eine Best-of-Folge geben. Gefilmt wird für «Switzerland’s next Topmodel» nicht nur in der Schweiz, sondern auch auf der griechischen Insel Naxos.

«Switzerland’s next Topmodel» läuft ab dem 8. September jeweils mittwochs um 20.15 Uhr auf ProSieben Schweiz.