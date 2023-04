Bachelorette 2023: Das sind die Kandidaten von Yara Buol

1 / 20 Nach Bachelorette Yara Buol stehen nun auch die 19 Rosenanwärter fest, die ab dem 17. April auf 3+ um das Herz der Bündnerin kämpfen werden. CH Media/Filip Stropek Amir | 27 | Hannover (DE)

Der charmante Bürokaufmann und Barkeeper gibt in seiner Freizeit Dating-Tipps auf Instagram und erhält dafür auch Zuspruch: «Ich werde auf Social Media als Frauenversteher bezeichnet.» Ob sich seine Empfehlungen als wertvoll erweisen, kann der gebürtige Iraner nun direkt unter Beweis stellen. CH Media/Filip Stropek Arbnor | 23 | Döttingen (AG)

Der Familienmensch lebt im Dorf Döttingen im Aargau zusammen mit 76 Verwandten. Früher fühlte sich der gelernte Maschinen- und Anlageführer nicht wohl in seiner Haut. Heute gibt sich das Model dafür umso selbstbewusster: «Ich weiss genau, wie man mit einer Frau umgeht.» Er selbst bezeichnet sich zudem als schlechter Verlierer. Ob er wohl das Herz der Bachelorette gewinnen kann? CH Media/Filip Stropek

Darum gehts Ab dem 17. April verteilt Yara Buol (25) als neue Bachelorette ihre Rosen im TV.

19 Single-Männer zwischen 21 und 37 Jahren kämpfen um ihre letzte Schnittblume und – natürlich – um ihr Herz.

Wir stellen die potenziellen zukünftigen Partner der spirituellen Bündnerin vor.

Breit, breiter, «Bachelorette»-Kandidat. Das bewährte Bild des durchtrainierten, tätowierten Single-Mannes, mit akkurat getrimmter Körperbehaarung oder perfekt gewachster Brust setzt sich auch in der diesjährigen Staffel der Kuppelshow durch. 19 solcher Herren hat 3+ auserlesen und in das Abenteuer Liebe geschickt. Ab dem 17. April begeben sie sich – in der mittlerweile neunten Staffel – in den Kampf um die roten Rosen von Single-Frau Yara Buol (25).

Bei derart vielen mehr oder minder ähnlichen Männern kann man schon einmal den Überblick verlieren. Wir stellen die potenziellen zukünftigen Partner der gelernten Detailhandelsfachfrau in der Bildstrecke oben einzeln vor und picken das Wichtigste heraus:

Jobs

Vom Strassenbauer bis zum Account Manager für Haarkosmetik ist allerlei dabei. Einige Männer schuften nicht nur in ihrer Freizeit an ihren stählernen Bodys: Sven (27) etwa ist Fitnesstrainer und kämpft damit, stets auf sein Äusseres reduziert zu werden: «Viele Frauen denken, ich bin ein ‹Fuckboy›, ich kann aber sehr viele Gefühle zeigen.» Henry (33) ist Profi-Breakdancer und stellte sein Können bereits in Videos und Shows mit Stars unter Beweis. So gab er seine Moves bereits für Loredana (27) und DJ Bobo (55) zum Besten. Mit Suajb (26) ist in diesem Jahr auch ein Hobby-Designer dabei. Der Logistiker entwirft in seiner Freizeit am liebsten Mode und wirft sich gerne in Schale. Einer könnte bei Yara besonders punkten: der spirituelle Polymechaniker James (24) – er besticht durch gleiche Interessen.

Hobbys

Auf den ersten Blick stechen gewohnt die Gym-Fanatiker hervor. Auf den zweiten Blick stellen wir überrascht fest: Die Hobby-Vielfalt scheint breiter als sonst zu sein. Ramon (24) spielt gerne Tennis und würde gerne sein Können an die Rosenkavalierin weitergeben, Sandro (24) und Filip (37) geben gerne Vollgas und teilen sich die Leidenschaft des Motorradfahrens. Fabio (27) hingegen präferiert Luftsprünge. Er ist Schweizermeister im Einzel-Trampolinspringen und Vize-Schweizermeister im Synchron-Trampolinspringen. Hobbymodel Ilian (23) liebt es, bei jeder Gelegenheit zu flirten. Während Yannis (24) in seiner Freizeit Partys organisiert, zieht Luca (21) gerne mit Freunden durchs Zürcher Nachtleben. Ruhe und Natur präferiert derweil Salvatore (36), der als leidenschaftlicher Fischer Energie am Wasser tankt.

Herkunft

Selten war eine Staffel so schweizerisch wie die diesjährige Ausgabe. Die meisten Jungs kommen aus dem Kanton Zürich – sechs von 19. Drei weitere kommen aus dem Aargau und jeweils zwei aus den Kantonen Solothurn, Thurgau und St. Gallen. Auch in diesem Jahr haben Junggesellen aus den Nachbarländern den Weg in die Kuppelshow gefunden: Gustav (33) und Amir (27) sind aus Deutschland dabei. Aus Österreich will Eric (25) das Herz der Bachelorette für sich gewinnen.

Besonderheiten

Schwere Schicksalsschläge, die in der Vorstellungsrunde gerne schon mal angeteast werden, scheinen wieder mit dabei zu sein. So sei Gregory (31) «vor einiger Zeit auf die schiefe Bahn» geraten. Doch er habe seinen Glauben zu Gott gefunden, der ihn auf den richtigen Weg geführt habe. «Das Wichtigste in meinem Leben sind meine Familie und Gott», meint der Vater eines dreijährigen Sohnes. Was konkret dahinter steckt, werden wir wohl unter Tränen in der Show erfahren. Offensiv zeigt sich Arbnor (23): «Ich weiss genau, wie man mit einer Frau umgeht.» Wenn die Bachelorette an seiner Seite bestehen will, muss sie ein Familienmensch durch und durch sein, denn er lebt mit 76 Verwandten im selben Dorf.