Diese 2000er Trends könnten bald ein Comeback haben

Die 00er Jahre finden modisch schon seit einiger Zeit wieder ihren Weg in unseren Kleiderschrank. So sind etwa Bucket Hats schon längst wieder in der Mode angekommen und seit Kurzem wird auch das Comeback der Hüfthose gefeiert.

Wir haben die 2000er modemässig durchforstet und stellen euch vier Trends vor, die wir in den kommenden Monaten bald wieder auf der Strasse und Social Media sehen könnten.

1. Bandanas

Derzeit sehen wir Bandanas vor allem an der unteren Gesichtshälfte diverser Stars. Diese haben das Tüchlein als Maskenersatz für sich entdeckt. Während der Schutzzweck des Bandanas eher fragwürdig ist, ist es doch ein Hingucker.

Jonny Depp ist einer der Stars, der als Maske gerne mal auf das Bandana zurückgreift Getty Images

In den 2000ern trug man das Bandana um den Kopf gebunden, wir denken an Christina Aguilera und Destinys Child – heute darf man mit dem Verwendungszweck kreativer sein.

Ob als Tüchlein um den Hals, Maske, Top oder doch klassisches 2000er Bandana, das kleine Stoffviereck ist unisex und wird wohl 2020 noch den ein oder anderen Mode-Auftritt haben.

2. Butterfly Top

Das Butterfly Top hatte in den 2000ern seinen grossen Auftritt an Mariah Carey:

Zwanzig Jahre später basteln Teens auf Tik Tok das Kleidungsstück nach. So finden sich auf der App diverse Schnittmuster für das Butterfly Top und Tik Tok User, die ihre Nähkünste zur Schau stellen:

Wir können uns gut vorstellen, dass das Piece in der nächsten spätsommerlichen Hitzewelle die Körper von Bella Hadid & Co. zur Schau stellen.

3. Tracksuits

In was haben wir während des Lockdowns gelebt, wenn nicht in Trainerhosen?! Und auch wenn wir langsam alle zurück zur Normalität kehren, sind wir noch nicht ganz bereit auf den Verzicht von weichen Stoffen. Auf diesem Nährboden wäre die Zeit perfekt, um den Go-To Airport-Look der Stars zurückzuholen.

Paris Hilton hat es uns in den 2000ern vorgemacht und wir sind bereit, es ihr gleich zu tun. Und wenn vielleicht auch bald Uggs zurückkommen , wieso nicht auch der Tracksuit?

4. Denim on Denim

Dieser Trend ist schon mehrere Male gekommen und gegangen. Wir sind im Herbst aber bereit dafür, uns voll und ganz in Denim zu hüllen. Auch ein bisschen, weil wir euch dieses Bild wieder in Erinnerung rufen möchten:

Wir finden, wenn man in einem Look so sehr strahlt, wie Britney auf dem Bild, dann darf man alles tragen.