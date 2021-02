Einige zelebrieren ihn beinahe religiös, andere hassen ihn abgrundtief: Auf welcher Seite man auch immer steht, am 14. Februar ist und bleibt Valentinstag. Dieses Jahr fällt er allerdings zum ersten Mal in einen Lockdown. Das Candlelight-Dinner im romantischen Restaurant oder der Kino-Abend, bei dem sich zwei Hände ganz aus versehen in der Popcorn-Tüte berühren, können also nicht stattfinden. Dies ist aber kein Grund, nicht dennoch ein kribbelndes Date zu geniessen, findet das Dating-Unternehmen Tinder.