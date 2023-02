Zürich: Diese 24 Farbfotos der Seegfrörni hast du noch nie gesehen

Nachdem der Zürichsee zufror und die Stadt Zürich die Eisflächen am 1. Februar 1963 freigab, tummelten sich Tausende Menschen auf dem See.

Es war ein Jahrhundertereignis: Im Winter 1962/63 fror der Zürichsee komplett zu. Am 1. Februar 1963 wurden die Absperrungen entfernt, bis zu 150’000 Personen strömten über die nächsten fünf Wochen täglich aufs Eis. Mit dabei war auch der damals zwölfjährige Peter G.*, der in seiner Kindheit ein Tagebuch geführt hat. «Bereits am 14. Januar sagte mir meine Mutter, ich soll mich warm anziehen, da es draussen -21 Grad kalt war», erinnert sich Peter. Bereits Ende November und Dezember war es bitterkalt und immer rund -10 Grad kalt. Die kumulierten 300 bis 350 Kältegrade, die für eine Seegfrörni nötig sind, seien bereits im Januar erreicht worden. «Da hatte man noch keine Daunenjacke oder Thermowäsche, unsere Mutter hat uns lange Unterhosen gestrickt.»

Schifffahrtsgesellschaft als Spielverderber

Die Vorfreude in jener Zeit war riesig, sagt Peter. «Zeitungen berichteten täglich über die Messergebnisse im Seebecken, die Schifffahrtsgesellschaft in Wollishofen wurde gar als ‹Spielverderber› betitelt, weil sie ihre Schiffe durch das Eis kursieren liess, bis die Polizei ein Verbot aussprach.»

Im Zeitungsbericht, den Peter im Tagebuch eingeklebt hat, heisst es: «Doch wie ein widerspenstiges Kind versuchte die Schifffahrtsgesellschaft am Freitag früh nochmals, die Gewalt des Eises zu besiegen: Die ‹Thalwil› wurde von Erlenbach nach Wollishofen beordert und ein Motorboot von der Bootswerft aus auf Probefahrt geschickt. Das Resultat dieses lächerlichen Ungehorsams: Am linken Ufer ist das Eis stellenweise vier bis fünf Zentimeter dünner als im übrigen Seebecken. […] Es wäre interessant zu erfahren, wie der Stadtrat die ‹Zleidwercherei› der Schifffahrtsgesellschaft auffasst. Denn um eine ‹Zleidwercherei› handelt es sich, nachdem ein vollständiges Zufrieren des Zürichsees nur alle drei Jahrzehnte eintritt.»

«Und weil die Natur ihre Schiffe besiegt hat, ist die Schifffahrtsgesellschaft böse. So böse, dass man sich entschloss, dem Eis bis zuletzt Widerstand zu leisten», heisst es in der Zeitung.

Als die Polizei am 1. Februar – einem Freitag – die Absperrungen beim Zürichsee entfernte, war die Freude «übergross», so Peter. Trotz des Naturspektakels sei die Schule nicht ausgefallen. «Nach dem Unterricht bin ich jeweils mit meinen Freunden aufs Eis gerannt, um Eishockey zu spielen, oder ich war mit meiner Familie unterwegs.» Mit Schlittschuhen, Schlitten, oder sogar eigens präparierten Eisseglern seien die Leute über das Eis gezogen. «Händler verkauften Marroni, Würstchen, Tee und Punsch mitten auf der Eisfläche», sagt Peter. «Es war wirklich eine Art Volksfest.»

Seinem Vater sei er sehr dankbar für die von ihm festgehaltenen fotografischen Erinnerungen, so Peter. «Er war schon immer vernarrt in die Fotografie und hat daher auch während der Seegfrörni Diabilder aufgenommen.» Farblich hätten sich die Aufnahmen sehr gut gehalten. «Wohl auch, weil er sie immer sauber geordnet aufbewahrt hat.» Da er nicht wollte, dass die Bilder für ewig in der Schublade verschwinden, wolle er sie nun öffentlich machen, sagt Peter. «Schliesslich sollen auch andere Leute Freude an den Aufnahmen haben.»