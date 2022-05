Mach die Welt besser : Diese 25 gute Taten gehen ganz einfach

Gutes zu tun, kann so einfach sein. 25 inspirierende Tipps für gute Taten im Alltag. Und was machst du am bevorstehenden «Tag der guten Tat»?

1 / 25 Kleine Gesten mit grosser Wirkung Schenke einer fremden Person auf der Strasse ein Lächeln. Unsplash Kleine Gesten mit grosser Wirkung Dir gefällt ein Outfit von jemandem? Sag es! iStock Kleine Gesten mit grosser Wirkung Lass hin und wieder eine Münze auf der Strasse fallen.

Darum gehts Am 21. Mai findet der Schweizer «Tag der guten Tat» statt.

Gutes tun kann ganz einfach sein.

25 gute Taten für den Alltag.

In knapp zwei Wochen, genauer gesagt am 21. Mai, findet zum dritten Mal der Schweizer «Tag der guten Tat» statt. Es geht darum, gemeinsam Gutes zu tun und zusammen mit kleinen Taten Grosses zu bewirken. Natürlich bedeutet das aber nicht, dass du nur am «Tag der guten Tat» ein guter Mensch sein kannst oder sollst!

Es ist sogar ganz einfach, mit kleinen Gesten die Welt um dich herum jeden Tag nachhaltig zu einem besseren Ort zu machen – und es zahlt sich auch aus. Um nicht das Wörtchen Karma zu gebrauchen, sagen wir es so: Glück ist eine der wenigen Sachen auf der Welt, die sich verdoppelt, wenn man sie teilt.

Zur Inspiration findest du in der Diashow oben 25 Beispiele für gute Taten, die du ganz einfach im Alltag umsetzen kannst.