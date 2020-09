«Wir haben einen exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen in Österreich. Auch die Zahlen in den Krankenhäusern steigen an.»

Kurz nach 14 Uhr trat Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Medien und kündigte die neuen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus an. «Ich habe letzte Woche gesagt, dass wir am Beginn an einer zweiten Welle stehen. Wir haben einen exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen in Österreich. Auch die Zahlen in den Krankenhäusern steigen an», so Kurz zu Beginn der Medienkonferenz. «Wir müssen einen zweiten Lockdown verhindern.»