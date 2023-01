Naïma, Veronica Fusaro, Kings Eliott : 3 Schweizer Musikerinnen, die begeistern

Am Freitag, 20. Januar – neun Jahre später –, veröffentlicht sie nun ihr Debütalbum «All The Colours Of The Sky».

Veronica Fusaro

2014 kämpfte die Thunerin noch in der zweiten Staffel von «The Voice of Switzerland» im Team von Stefanie Heinzmann um den TV-Titel, seither ist viel passiert, auch international: 2016 wurde Veronica Fusaro fürs «Demo of the Year» am M4Music Festival ausgezeichnet, 2018 stand die Newcomerin an den Swiss Music Awards auf der Bühne – im Jahr darauf am legendären Glastonbury Festival.