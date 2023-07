3 glamouröse Glamping-Unterkünfte in der Schweiz

Ob in der Bündner Bergwelt, direkt am Vierwaldstättersee oder in Zermatt: In diesen Glamping-Unterkünften geniesst du Schweizer Sommernächte in vollen Zügen.

Du würdest am liebsten die ganze Sommernacht unter dem Sternenhimmel liegen, bist aber nicht so der Camping-Typ? Dann kommt dir der Glamping-Trend der letzten Jahre zugute. Wir stellen drei Orte in der Schweiz vor, an denen du ganz ohne Rückenschmerzen von der Luftmatratze oder dem regendurchnässten Schlafsack in der Natur übernachten kannst.

1. Gemütlich glampen im Pop-up Camp Pera nahe Zermatt

Am Dorfrand des Walliser Dorfs Täsch, gleich neben Zermatt, lockt das Glamping-Pop-up Camp Pera vom Cervo Mountain Resort. Bis am 3. September hast du die Möglichkeit, zwei oder mehr Nächte in einem der sechs komfortablen Outdoor-Baumwollzelten inklusive Bett zu verbringen.

Dank einem gemütlichen Sitzplatz mit Grillstelle sowie aller nötigen Utensilien für einen gemütlichen Barbecue- oder Fondueabend steht einem Glamping-Znacht nichts im Wege. Das Zmorge kannst du entweder in einer Take-away-Box im Hotel Walliserhof abholen oder gleich dort essen. Auch das öffentliche WC sowie die Duschen des Hotels dürfen von den Glamping-Gästen genutzt werden.

Preise: Zwei Übernachtungen für zwei Personen kosten 299 Franken. Jede weitere Nacht kostet 100 Franken. Kurtaxe und Parkplatzgebühren sind nicht im Preis inbegriffen.

2. Luxuriös schlafen im Casa Poesia am Vierwaldstättersee

Das Hotel Vitznauerhof hebt Glamping gleich aufs nächste Level: Im Casa Poesia hast du bis Ende August die Wahl zwischen drei stylishen Unterkünften mitten im Wald gleich neben dem Boutique-Hotel: The Botanical Garden, Safari oder Explorer.

The Botanical Garden – mit viel Liebe zum Detail. vitznauerhof.ch Passend zum Namen findest du jede Menge Pflanzen im Zelt The Botanical Garden. vitznauerhof.ch Explorer: In diesem Zelt fühlen sich die Ferien wahrhaftig wie ein Abenteuer an. vitznauerhof.ch

Die Zelte sind mit fliessend kaltem Wasser, Strom und einer Mini-Bar ausgestattet. Wenn du im Safari-Zelt übernachtest, ist sogar auch ein Bad vorhanden. Ansonsten haben die Gäste die Möglichkeit, die Duschen und WCs des Spas im Vitznauerhof zu benutzen. Wer es besonders luxuriös mag, kann sich sogar Room-Service in sein Zelt bestellen.

Preise: The Botanical Garden sowie The Explorer sind ab 319 Franken pro Nacht für zwei Personen inklusive Zmorge buchbar. Das Glamping-Zelt Safari ab 400 Franken.

3. Komfortabel einchecken im TCS Glamping-Dorf in Solothurn

Vielleicht ist aber auch der Vier-Sterne-TCS-Campingplatz in Solothurn der richtige Ort für dich: Von Chalets über Nostalgiewagen, Pods bis zur Air Lodges – hier steht komfortablem Campen nichts im Wege. Ein weiterer Pluspunkt: die Lage direkt an der Aare und das campingeigene Restaurant Pier 11.

Bei der zweistöckigen Air Lodge kannst du nach Belieben die Zeltwände verstellen – und wortwörtlich unter dem Sternenhimmel schlafen. tcs.ch Oder darf es lieber ein heimeliger Holz-Pod mit Küche und Bad sein? tcs.ch Im Nostalgiewagen kommen richtige Zirkus-Vibes auf. tcs.ch

Dich zieht es eher in die Berge? Auch möglich, denn oberhalb von Flims Laax befindet sich das TCS-Pop-up-Glamping bis am 12. September. 20 Zelte thronen auf 2000 Meter über Meer auf der Alp Nagens – nahe dem Speichersee und mit Blick auf das Bündner Bergpanorama. Besonders cool: Das Zmorge kannst du dir am Tuktuk-Buffet zusammenstellen und abends wartet ein 3-Gang-Menü im Restaurant Stella auf dich.

Preise: Die Preise in Solothurn variieren pro Unterkunftsart und kosten je nach Saison ab 65 Franken pro Nacht (im Pod) bis zu 145 Franken (im Safariezelt Deluxe oder Cabane). Im Pop-up-Dorf auf der Alp Nagens bezahlst du ab 230 Franken für ein Zelt für zwei Personen – inklusive Halbpension.