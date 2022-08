Zähneputzen: Diese 3 Fehler verursachen Mundgeruch

Hast du dir auch schon mal in die Hand geatmet um zu checken, ob du Mundgeruch hast? Leider funktioniert das nur so semi-gut – doch um dir das von vornherein zu ersparen, haben wir ein paar Tipps parat. Für einen frischen Atem gilt es diese häufigen Zahnputz-Fehler zu vermeiden.

1. Du putzt zu lang

Ja, zwei Minuten brauchst du schon, damit deine Zähne ausreichend sauber werden. Zehn allerdings nicht. Wer beim morgendlichen Putzen in minutenlange Trance verfällt, tötet neben den schlechten auch die guten Bakterien ab, die das Mikrobiom in unserem Mund im Gleichgewicht halten. Die Folgen? Ein höheres Risiko für Karies und – eben – Mundgeruch.

2. Du putzt zu aggressiv

3. Du putzt zum falschen Zeitpunkt

Zum Frühstück liebst du einen Obstsalat, ein paar Apfelschnitze oder ein Glas O-Saft? Dann solltest du allenfalls die Reihenfolge in deiner Morgenroutine umstellen: Zwar gilt grundsätzlich, dass man eine halbe Stunde nach dem Essen die Zähne putzen soll, doch beim Frühstück lohnt sich eine Ausnahme. Die im Obst enthaltene Säure greift den Zahnschmelz an. Putzt du vorher, helfen die in der Zahnpasta enthaltenen Mineralstoffe, die Zähne widerstandsfähiger zu machen und mit dem vitaminreichen Frühstück besser umzugehen.