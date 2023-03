Verliebtsein erkennen: 3 Zeichen, dass dein Crush auf dich steht

Wer Single ist und datet, kennt die Situation wahrscheinlich: Du bist verknallt, aber bist dir nicht sicher, ob die Anziehung gegenseitig ist? Du kannst natürlich ganz direkt nachfragen. Oder aber du checkst erst die drei Tipps, welche Tiktokerin Francesca in einem ihrer Videos mit über 660'000 Views gibt.

Francesca stammt ursprünglich aus Rumänien und hat in London Psychologie studiert. Mittlerweile lebt sie in den USA und gibt als Lifecoach unter anderem auf Tiktok Ratschläge, wo ihr rund 1,2 Millionen Menschen folgen.

So auch, wenn es darum geht, einen Crush mit folgenden drei Tricks zu entlarven.

1. Schreibstil beim Texten

Ein Zeichen für Interesse ist laut der Psychologin, wenn dein Crush deine Art zu texten nachahmt. Testen kannst du das so: Schreibt dein Gegenüber eher lange Nachrichten mit vielen Emojis, ändere deinen Stil und verfasse kurze Messages ohne Smileys und Co. Übernimmt dein Crush deinen Stil, ist das ein Zeichen dafür, dass er oder sie auf dich steht. Denn durch dieses Spiegeln versucht man unbewusst, eine Gemeinsamkeit zu schaffen.

Passt dein Crush, die Art zu texten deiner an, kann das ein vielversprechendes Zeichen sein.

2. Zukunftspläne

Surprise, surprise! Erzähle deinem Gegenüber, dass du etwas für euch beide gebucht hast – was aber erst in sechs Monaten stattfindet. Bemerke dabei, dass du noch 24 Stunden Zeit hast, die Buchung wieder zu stornieren. Lifecoach Francesca sagt: «Wirkt dein Crush auf einmal gestresst oder gar etwas verzweifelt und will, dass du absagst, bedeutet das, dass er oder sie keine Zukunft sieht mit dir.» Und somit nicht auf dich steht.