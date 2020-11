1 / 7 Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten beim B undesamt für Gesundheit, gibt Gründe, optimistisch in die Zukunft zu schauen. KEYSTONE Bei den Fallzahlen sieht Kuster aktuell eine Tendenz zur Verlangsamung des Anstiegs. KEYSTONE Auch ein Impfstoff scheint in Sicht zu sein. Di e Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer verkündeten am Montag, dass ein Impfstoffkandidat hohe Wirksamkeit zeige. KEYSTONE

Darum gehts Die Pressekonferenz des Bundesamtes für Gesundheit vom Dienstag gibt Grund für Optimismus.

Dass die Fallzahlen sich langsam wieder stabilisieren, ist nur einer der Gründe.

Fünf Anzeichen, dass wir diese Krise meistern können.

Die zweite Corona-Welle verlangt besonders viel Durchhaltevermögen. «Die zweiten Wellen sind zäh und dauern in der Regel länger», sagte der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen unlängst. Es gibt aber auch Gründe für Optimismus. Eine Übersicht:

Die Corona-Fallzahlen

«Wir sehen eine Tendenz zur Verlangsamung des Anstiegs bis hin zu einer Stabilisierung», sagte Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG, an einer Medienkonferenz am Dienstag. In der Lageeinschätzung sei man insgesamt vorsichtig optimistisch. «Die Signale zeigen in die richtige Richtung.» Das BAG meldete am Dienstag 5980 neue Corona-Fälle. Eine Woche zuvor waren es noch 6126 gewesen. Zudem gab es innerhalb dieser Woche 73 weniger Spitaleinweisungen von Covid-Patienten.

Aussicht auf Impfstoff

Am Montag ging die Nachricht um die Welt, dass die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer einen Impfstoffkandidaten entwickelt hätten, der eine hohe Wirksamkeit zeige. Biontech und Pfizer würden noch im November in den USA einen Zulassungsantrag einreichen. Laut den Experten des Bundes braucht es zwar noch mehr Daten und Analysen, um den Impfstoff in der Schweiz zulassen zu können. Die Vorbereitungsarbeiten liefen jedoch , und es sei klar, dass die Risikogruppen und deren enges Umfeld im Hauptfokus der Impfstrategie st ünden .

Freie Spitalbetten

Die Corona-Taskforce fürchtete schon vor einigen Wochen, dass die Spitäler bald komplett ausgelastet sein werden. Zurzeit sind aber noch 28,6 Prozent aller Akutspitalbetten frei, wie Andreas Stettbacher, Beauftragter des Bundesrates für den koordinierten Sanitätsdienst, am Dienstag präsentierte. Auch von den 1109 Intensivbetten seien noch 318 frei, also ebenfalls 28,6 Prozent. Corona-Patienten belegen rund ein F ünftel aller Akutspitalbetten. Rund die Hälfte aller Patienten in Intensivbetten sei zudem wegen Corona im Spital.

Schnelltests

Pro Tag werden derzeit im Schnitt einige Hundert Schnelltests durchgeführt, Tendenz steigend, wie Stefan Kuster sagte. Die Positivitätsrate entspreche in etwa derjenigen der PCR-Tests. Laut BAG werden in den nächsten Wochen immer mehr Schnelltests verfügbar sein. Mehr Menschen können damit getestet und mehr positive Fälle nachgewiesen werden. Die Tests werden auch in Apotheken angeboten. Vorteile sieht aber auch die Wirtschaft: Rudolf Minsch von Economiesuisse bezeichnete die Schnelltests schon als «Game-Changer». Und auch die Lufthansa zeigt sich begeistert: Sie will Passagiere vor Abflug mittels Schnelltest auf das Coronavirus testen. Ein entsprechendes Pilotprojekt ist am L aufen. In der Schweiz erhoffen sich vor allem Veranstalter von Grossevents, mit Schnelltests wieder Veranstaltungen organisieren zu dürfen. Darauf müssen sie aber noch warten. Veranstaltungen über 50 Personen sind zur z eit auch dann verboten, wenn jeder der Teilnehmer einen negativen Test mitbringt.

Reproduktionszahl

Die Reproduktionszahl (R), die von der Corona-Taskforce publiziert wird, liegt aktuell bei 1.05. Sie ist eine der wichtigsten Kennzahlen für die Ausbreitung des Virus. Eine R-Zahl von 1.05 bedeutet, dass zehn positive Personen im Schnitt 10,5 Personen anstecken. Das Ziel bei der Bekämpfung einer Pandemie ist, R dauerhaft unter eins zu halten, denn so kann das Virus nahezu besiegt werden. Mit der aktuellen R-Zahl von 1.05 sind wir damit schon nah: Die Zahl ist so tief wie seit Monaten nicht mehr.