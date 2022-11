5 Beauty-Angewohnheiten, die deiner Haut schaden

1. Blind Tiktok-Trends folgen

Wer auf der Suche nach dem neuesten Wundermittel für schöne Haut ist, versucht es oft bei Tiktok. Kein Wunder – gefühlt wöchentlich trendet dort eine neue Methode, die endlich Schluss mit Unreinheiten oder trockener Haut machen soll. Doch einige Tiktok-Trends sind so gefährlich, dass wir einen ganzen Artikel darüber geschrieben haben, andere schlichtweg nutzlos. Kein Hack funktioniert für jeden Typ. Dermatologinnen und Dermatologen finden hingegen besser und sicherer raus, was du benötigst.

2. Zu viel reinigen

3. Zu selten waschen

Nach zu viel Hygiene kommt jetzt zu wenig – und zwar, wenn es um die Wäsche geht. Denn dein Kopfkissen, Frotteetücher für das Gesicht und Pinsel setzen sich schnell voll mit Bakterien , Rückständen von Beautyprodukten und abgestorbenen Hautzellen. Gelangt diese Mischung ans Gesicht, haben Pickel, Irritationen und Co. leichtes Spiel. Deshalb: Kopfkissen und Frotteetuch einmal umdrehen und dann in die Wäsche damit. Pinsel für flüssige Produkte solltest du einmal die Woche waschen, alle anderen einmal im Monat.

4. Auf der Seite schlafen

5. Abgelaufenes benutzen

Den Joghurt, der seit acht Tagen abgelaufen ist, schaust du mit Verachtung an, aber dein Vitamin-C-Serum nutzt du bereits seit Ewigkeiten? Nicht optimal – und potenziell sogar gefährlich. Die meisten Cremes und Seren halten sich nach der Öffnung etwa ein Jahr (zu erkennen am geöffneten Tiegel-Symbol). Bestimmte Wirkstoffe –etwa Retinol und Vitamin C –wirken in den meisten Fällen aber nur drei Monate lang. Danach bringt die Nutzung nichts mehr. Gehst du weit über das Haltbarkeitsdatum hinaus, können auch Irritationen und Rötungen entstehen.