Diese fünf Dinge gehören nicht aufs Fensterbrett

Gerade in kleinen Wohnungen möchtest du vielleicht jeden Zentimeter ausnutzen. Dazu gehört auch das Fensterbrett, auf dem gerne allerlei Kleinkram, Pflanzen und alles, was man halt gerade irgendwo abstellen musste, herumliegt. Bei starker Sonneneinstrahlung, besonders in den Sommermonaten, ist das aber heikel – es gibt einige Dinge, die auf einem Fensterbrett nichts verloren haben und sogar Schaden nehmen können.