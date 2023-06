Balkon Garten: 5 Fehler, die du bei deinen Balkonpflanzen machst

Diese Pflanzen vertragen viel Sonne

Zu den Pflanzen, die sich in der prallen Sonne am wohlsten fühlen, gehören zum Beispiel Geranien, Petunien, Kapkörbchen, Eisenkraut, Wandelröschen und Mittagsblümchen. Aber auch grössere Topfpflanzen wie Olivenbäume, Oleander und Strauchmargeriten können in der Hitze stehen.