5 neue Filme für Autofans

Manta Manta – zweiter Teil

Der Opel Manta ist Kult! Die Älteren unter euch sind vielleicht sogar selbst einen gefahren, andere kennen eventuell den ersten Teil von «Manta Manta» aus dem Jahr 1991. Til Schweiger alias Bertie hat längst seine Rennfahrerschuhe an den Nagel gehängt und betreibt mittlerweile eine Autowerkstatt und eine Kart-Bahn. Als er seine Bankschulden nicht mehr abstottern kann und diese mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, hat Bertie einen Plan: Er will das grosse 90er-Jahre-Rennen auf dem Bilster Berg gewinnen und seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen.

Kinostart: 30. März 2023

Fast & Furious 10

Wer nur ein bisschen Benzin im Blut hat, kennt die «Fast & Furious»-Filmreihe, die 2001 ihren Anfang nahm. Neun Mal schon hat Vin Diesel alias Dominic Toretto sich darin spektakuläre Rennen und Verfolgungsjagden mit verschiedenen Gegnern geliefert, jetzt steht die Jubiläumsepisode an. In dieser muss sich Toretto seinem bisher gefährlichsten Kontrahenten stellen, gespielt von Jason Momoa. Auch sonst liest sich die Liste der Schauspieler wie ein Who's who von Hollywood-Stars und Oscar-Gewinnern. Zu sehen sind unter anderem Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und last but not least Rita Moreno!

Kinostart: 18. Mai 2023

Transformers – Rise of the Beasts

Fast so lang wie «Fast & Furious» fiebern Fans mit den Autobots und insbesondere Bumblebee in Transformers mit. 2023 steht der siebte Teil der Blockbusterreihe an. Er spielt unter anderem in den 90er-Jahren, dabei werden die Maximals, Predacons und Terrorcons präsentiert. Die Autobots treffen auf eine ganz neue Art von Transformers, die Maximals. Der Kampf der verfeindeten Autobots und Decepticons geht in die nächste Runde, eine neue Transformers-Ära wird eingeläutet.

Kinostart: 8. Juni 2023

Gran Turismo

Gran Turismo ist eines der bekanntesten Videospiele überhaupt und wurde schon weit über 80 Millionen Mal verkauft. Jetzt wird das Kult-Game verfilmt: Und zwar mit Stars wie Orlando Bloom, David Harbour oder Spice Girl Geri Halliwell. Die Story basiert dabei auf einer wahren Motorsportgeschichte. Als Vorlage dient der Weg des britischen Rennfahrers Jann Mardenborough, der einst mit Nissan den Sprung vom «Gran-Turismo-Racer» zum echten Profi-Rennfahrer schaffte.

Kinostart: 10. August 2023

Ferrari

Im Sommer 1957 steht Ferrari kurz vor der Pleite, nachdem der Gründer und Firmenpatron Enzo Ferrari (gespielt von Adam Driver) und seine Frau Laura (Penélope Cruz) in nur zehn Jahren ein Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut haben. Dazu kommt ein privater Schicksalsschlag: Sein Sohn Dino war kurz davor mit nur 24 Jahren gestorben. Mit dem Rücken zur Wand setzt Enzo alles auf eine Karte und tritt an der legendären Mille Miglia an. 1000 Meilen oder 1600 Kilometer quer durch Italien. Es sollte das letzte Mal sein.