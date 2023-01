Diese fünf Gründe sprechen für den neuen Toyota Prius

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Der Toyota Prius, das weltweit erste Hybridauto, das in Grossserie hergestellt wurde, feierte kürzlich seinen 25. Geburtstag. Nun also steht die fünfte Generation des Hybridpioniers kurz vor seiner Markteinführung – zum ersten Mal wird es das Modell in Europa ausschliesslich als Plug-in-Hybrid (PHEV) geben. Auf der Probefahrt in einem Vorserienmodell haben wir fünf Gründe entdeckt, die für den neuen Prius sprechen.

1. Ein Hingucker

2. Fast schon stylish

3. Endlich Power

Als erster Toyota hat Prius Nr. 5 die neueste Weiterentwicklung des Konzern-Hybridsystems an Bord. Es kombiniert einen Zwei-Liter-Benziner mit einem Transaxle-Elektromotor und erzeugt eine Systemleistung von 164 kW/223 PS – das sind rund 100 PS mehr als beim direkten Vorgänger. Damit spurtet der Neue in 6,8 Sekunden auf 100 km/h und ist damit über vier Sekunden schneller als der schwachbrüstige Vorgänger. Auch Zwischenspurts oder Überholvorgänge bergauf meistert das neue Hybridsystem jederzeit tadellos. Endlich hat der Prius richtig Power!

4. Elektro-Feeling

5. Sparsam und preiswert – hoffentlich!

Natürlich soll die neue Prius-Generation noch sparsamer werden. Die Verbrauchswerte sind derzeit zwar noch nicht homologiert, doch Toyota verspricht einen WLTP-Schnitt von 0,8 Litern auf 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoss von 19 Gramm pro Kilometer entspricht. Wer das Auto regelmässig an die Steckdose hängt, sollte diese Werte locker erreichen oder sogar noch sparsamer unterwegs sein. Zum Verkaufspreis lassen sich die Japaner noch nicht in die Karten blicken. Gemäss Chefentwickler Satoki Oya sollte die Preisgestaltung aber vernünftig ausfallen: «Wir wollten das neue Modell auf jeden Fall so gestalten, dass es für möglichst viele zugänglich ist, technologisch und auch finanziell.» Was das konkret bedeutet, sehen wir spätestens im Sommer, wenn der neue Prius zu den Händlern rollt.