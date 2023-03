Heuschnupfen – Diese 5 Mythen über Pollenallergie kannst du vergessen

Die Temperaturen waren Mitte Februar für die Jahreszeit sehr mild. Deswegen hat bereits die Heuschnupfen-Saison begonnen . Auch in der 20-Minuten-Community leiden einige unter Pollenallergie und teilen hier ihre besten Allergie-Tipps. Wir verraten dir fünf Mythen zum Thema, die du am besten wieder vergisst.

Mythos 1: Niesen und juckende, tränende Augen – das ist Heuschnupfen

Mythos 2: Heuschnupfen ist auf dem Land häufiger als in der Stadt

Obwohl es auf dem Land meist mehr Pflanzen hat, stimmt die Behauptung nicht. Auch in den Städten kann die Pollenbelastung erheblich sein. Teilweise sind die Pollen dort durch die höhere Feinstoffbelastung sogar noch aggressiver. So setzen etwa Birkenpollen zusammen mit den winzigen Feinstaubpartikeln mehr Allergene frei als unbelastete Birkenpollen auf dem Land. Übrigens: Ab rund 1600 Metern ist die Luft praktisch pollenfrei. Auch in Küstenregionen und direkt am Meer sind Allergiker meist beschwerdefrei.